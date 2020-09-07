В Сараях 18-летний молодой человек душил мачеху

Женщину спасла коллега.

В Сараях 18-летний молодой человек чуть не убил мачеху. Инцидент произошел утром 25 августа, пишет издательство « Пресса ».

Известно, что в последнее время подозреваемый жил в Москве. Он приехал в поселок по делам и зашел к бывшей сожительнице своего умершего отца. Гость упрекнул женщину в том, что она не ставит памятник на могилу, началась ссора. Во время конфликта молодой человек набросился на мачеху и стал ее душить.

«Ее спасло лишь то, что в это время к ней зашла коллега по работе, которая закричала на парня», — говорится в сообщении.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 119 УК.