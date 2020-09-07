В Рязанской области на дороге погибла 18-летняя девушка

Пассажирка скончалась в машине скорой.

В Рязанской области на дороге погибла 18-летняя девушка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в пятницу, 4 сентября, в Михайловском районе на 20-м километре дороги «Михайлов — Скопин». 18-летняя москвичка без прав и шлема на мопеде не пропустила и врезалась в «Chevrolet Lacetti » под управлением 33-летнего жителя Иркутска.

В аварии погибла 18-летняя жительница Михайловского района, которая находилась на пассажирском сиденье мотоцикла. Девушка скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.