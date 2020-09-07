В Рязани объявили в розыск иностранца, задолжавшего 700 тысяч по алиментам

Сергей Борисович Никитенко с мая 2012 года не выплачивал средства на содержание восьмилетней дочери.

В Рязани объявили в розыск иностранца, задолжавшего 700 тысяч по алиментам, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Сергей Борисович Никитенко с мая 2012 года не выплачивал средства на содержание восьмилетней дочери.