В Рязани объявили в розыск иностранца, задолжавшего 700 тысяч по алиментам
Сергей Борисович Никитенко с мая 2012 года не выплачивал средства на содержание восьмилетней дочери.
В Рязани объявили в розыск иностранца, задолжавшего 700 тысяч по алиментам, сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Сергей Борисович Никитенко с мая 2012 года не выплачивал средства на содержание восьмилетней дочери.
Из-за того, что мужчина не проживает по месту регистрации, приставы объявили его в розыск. Всех, кто имеет информацию о местанахождении Никитенко, попросили звонить в Дежурную часть ведомства по телефону: