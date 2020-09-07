В Роспотребнадзоре назвали показатели иммунитета к коронавирусу в регионах

Под наблюдением медиков находились около 3 млн человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в отдельных регионах число людей, у которых выработался иммунитет к коронавирусу, может достигать половины от числа обследуемых. Об этом передает РИА Новости .

По ее словам, на данный момент наблюдается диапазон от 4 до 50% в разных субъектах. Попова добавила, что большее 0,6% населения России переболели коронавирусом.

Под наблюдением медиков находились около 3 млн человек, которые контактировали с инфицированными.

По последним данным, всего с начала пандемии в России выявили 1 030 690 случаев коронавируса.