В мэрии обсудили организацию питания в рязанских школах

Мэр дала поручения специалистам по этому вопросу.

В понедельник, 7 сентября, мэр Елена Сорокина провела совещание с руководителями структурных подразделений. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

На совещании мэр Рязани отметила, что необходимо продолжать сбор предложений от родителей об организации детского питания в новом учебном году, чтобы обобщить информацию «для проработки оптимального решения этих вопросов».

Кроме того, на совещании обсудили подготовку к отопительному сезону. В Рязани продолжается поверка приборов учета тепловой энергии. Паспорта готовности всех учреждений соцсферы подписаны.

Также в мэрии обсудили седьмой этап строительства кладбища «Богородское». Администрация заключила контракт на выполнение строительства и устройства мест захоронения на территории кладбища с подрядчиком, который не выполнил условия договора. Контракт с ним расторгли.

Сорокина поручила завершить в срок работы, которые проводятся после завершения ремонта в городе.

Кроме того, мэр подчеркнула, что в городе Рязани много мест с несанкционированной торговлей.

«Мы должны реагировать на все сообщения о таких случаях и оперативно принимать соответствующие меры в отношении нарушителей правил торговли», — добавила Сорокина и дала соответствующее поручение специалистам.

Также на встрече обсудили реконструкцию моста на улице Ленина.