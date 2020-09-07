В массовом ДТП в Рязанской области погиб водитель «двенадцатой»

Всего столкнулись пять машин.

В субботу, 5 сентября, примерно в 20:00, в Михайловском районе на 237-м километре трассы Р22 «Каспий» произошло массовое ДТП, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

46-летний житель Тамбова за рулем ВАЗ-2112 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Volvo под управлением 39-летнего жителя Волгоградской области.

От удара грузовик по инерции продолжил движение и врезался в Mercedes, Chevrolet Lacetti, Mazda 6.

В результате происшествия 46-летний водитель ВАЗ-2112 от полученных травм скончался на месте ДТП.