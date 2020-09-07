В горах Сочи пропала группа детей-спортсменов

В группе восемь детей в возрасте от 9 до 16 лет, а также трое взрослых.

В горах Сочи пропала группа спортсменов из Твери, которые занимаются роликовыми лыжами. Об этом со ссылкой на МЧС передает « Интерфакс ».

Известно, что в группе восемь детей в возрасте от 9 до 16 лет, а также трое взрослых, в том числе тренер. Утром 6 сентября они вышли из поселка Эсто-Садок в Адлерском районе Сочи и направились в горнолесной массив, к озеру в районе Роза Пик (высота 2 320 метров) на южном склоне Роза Хутор.

Группа не вернулась, в МЧС организовали поисково-спасательные работы. Планируется привлечение конно-кинологического расчета для поиска в труднодоступных местах и вылет вертолета МИ-8.