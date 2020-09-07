В аварии около Солотчи погиб человек

89-летний мужчина на «пятерке» не пропустил Nissan Pathfinder.

В аварии около Солотчи погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в понедельник, 7 сентября, около Солотчи в Рязанском районе.

По предварительной версии, 89-летний мужчина на «пятерке» не пропустил Nissan Pathfinder и врезался во внедорожник под управлением 21-летнего касимовца.

Пенсионер от полученных травм скончался на месте, водителя Nissan доставили в больницу.

Ранее появилось видео с места ДТП.