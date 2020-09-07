Турция сообщила о зараженных COVID-19 россиянах

С 10 августа в провинцию приехали более 336 тысяч российских туристов

Турция сообщила о зараженных COVID-19 россиянах, заявил губернатор провинции Анталья Эрсин Языджи, пишет РИА Новости.

С 10 августа в провинцию приехали более 336 тысяч российских туристов. У восьми человек была диагностирована инфекция.

В случае, если у туристов есть жалобы на характерные симптомы коронавируса (кашель, лихорадка, затрудненное дыхание), им следует удалиться от других гостей, надеть медицинскую маску и обратиться к врачам, отметил губернатор.