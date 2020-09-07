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Судимого за убийство касимовца задержали на месте преступления с поличным
Мужчина был с подельником.

Касимовца, которого ранее судили за убийство, и его подельника задержали с поличным на месте преступления. Они пытались украсть силовой трансформатор с территории Железного завода в поселке Гусь-Железный, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию заявила директор предприятия. По ее словам, охранная система зафиксировала движение в районе электроподстанции. Прибывшие на место оперативники обнаружили двоих 46-летних мужчин.

Оказалось, что злоумышленники заранее осмотрели подстанцию, оценили установленное в здании электрооборудование и выбрали пути подъезда для кражи. Они взломали входную дверь и начали демонтаж трансформатора.

В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 УК.