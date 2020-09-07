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Суд обязал рязанские «Теплосети» возместить ущерб за ДТП, которое произошло из-за выбоины у колодца
Решение вступило в законную силу.

Суд обязал рязанские «Теплосети» возместить ущерб за ДТП, которое произошло из-за выбоины у колодезного люка на улице Братиславской. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Известно, что в августе 2019 года на машине рязанца ехал другой мужчина. Из-за лужи он не заметил выбоину и угодил в нее. У автомобиля оказались повреждены передний левый диск, передняя левая покрышка колеса и задняя левая покрышка колеса. Инспектор ДПС установил, что водитель не нарушал правила и физически не мог заметить яму, поэтому дело в отношении него не возбудили.

Владелец машины провел экспертизу, которая показала, что ремонт обойдется более чем в 450 тысяч рублей. «Теплосети» отказались возмещать ущерб, поэтому рязанец обратился в суд.

Еще одна экспертиза показала, что ремонт обойдется более чем в 400 тысяч. Московский райсуд постановил взыскать эту сумму с предприятия в пользу автовладельца.

«Теплосети» подали апелляцию, но Рязанский облсуд оставил ее без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

Фото ru.depositphotos.com