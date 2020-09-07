Строительство Южного обхода Рязани вновь перенесли

Ранее сообщалось, что работы начнутся в 2021 году.

Строительство Южного обхода в Рязани вновь перенесли. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Ранее сообщалось, что работы начнутся в 2020 году. Позже стали известны другие сроки: с 2021 по 2024 год.

Губернатор Николай Любимов также заявил, что до 2024 года в нормативное состояние приведут 43% рязанских дорог по проекту «Безопасные и качественные дороги».

Стоимость строительства Южного обхода в Рязани сократилась на 10 млрд рублей. Минтранс согласовал сумму в 20 млрд рублей, однако точная стоимость станет известна после того, как закончат проектно-сметную документацию.