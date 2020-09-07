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СМИ сообщили о возможном дефиците импортного алкоголя в магазинах
Торговля перестала принимать зарубежную продукцию из-за нового закона.

В винных магазинах может образоваться дефицит импортного алкоголя. Как сообщает РБК, торговля перестала принимать зарубежную продукцию из-за нового закона «О виноградарстве и виноделии в России», вступившего в силу 26 июня.

Согласно новым требованиям, на этикетке продукта должны быть указаны место происхождения и год урожая винограда. И поэтому поступивший в продажу товар может оставаться на прилавках, пока не реализуется полностью, поступивший позже обязано соответствовать новому закону.

Но, как говорят участники рынка, технологии производства коньяков и многих вин часто не позволяют выполнить это условие. Например, как рассказал гендиректор Simple Максим Каширин, в некоторых винах смешаны виноматериалы из разных регионов, а шампанское может предполагать смесь разных винтажей. То же с коньяком: технология его производства предусматривает возможность изменять перечень дистиллятов для разных партий одного бренда. Новый российский закон это не учитывает.

Эксперты считают, что новый закон позволит снизить количество контрафакта, продаваемого под видом российского вина, а также поддержать производство винограда в России.