Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пн, 07
23°
Вт, 08
22°
Ср, 09
16°
ЦБ USD 75.59 0.41 08/09
ЦБ EUR 89.48 0.44 08/09
Нал. USD 75.50 / 76.70 13:19
Нал. EUR 89.35 / 90.25 13:19
Новости
Коронавирус
Публикации
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
3 часа назад
618
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
4 часа назад
502
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
7 395
Отвечает прокуратура. Можно ли отгородить во дворе место под личную па...
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
3 сентября 16:17
12 260
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
С начала года рязанские энергетики расчистили более 900 га просек вдоль трасс линий электропередачи
Основной объем работ выполнили в Рязанском, Касимовском, Клепиковском районах.

За 8 месяцев бригады рязанских энергетиков совместно с персоналом подрядных организаций расчистили территорию в 913,3 га в зоне ответственности всех районов электрических сетей (РЭС) региона. Об этом сообщила пресс-служба «Рязаньэнерго».

Основной объем работ выполнили в Рязанском, Касимовском, Клепиковском районах. Значительные объемы работ выполнили на ВЛ 110 кВ Соломино-Алексеево (78,7 га) и ВЛ 110 кВ Кипчаково-Ухолово (56,5 га), а также на ВЛ 35 кВ Коловрат-Выжелес (34,8 га).

«Расчистка и расширение просек проводится с целью предупреждения возможных технологических нарушений и перерывов в электроснабжении потребителей из-за падений деревьев и контакта веток с проводами, для обеспечения эксплуатационной надежности ВЛ, проходящих по лесным массивам, повышения оперативности и эффективности работы персонала на линиях», — рассказали в пресс-службе.

При расчистке просек энергетики используют современную технику и оборудование, что позволяет повысить качество и эффективность работ, свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду. Например, специализированные измельчители древесины — мульчеры — дают возможность не просто срезать деревья и кустарники, но и перемолоть их в щепу, перемешав с верхним слоем почвы, что в свою очередь снижает риск возникновения низовых пожаров. Также бригады располагают автогидроподъемниками, спецтехникой повышенной проходимости, которая помогает производить работы в труднодоступных местах.

Годовой план по расчистке в объеме 1210,5 га выполнят в соответствии с графиком до наступления холодов, добавили в компании.