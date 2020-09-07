С начала года рязанские энергетики расчистили более 900 га просек вдоль трасс линий электропередачи

Основной объем работ выполнили в Рязанском, Касимовском, Клепиковском районах.

За 8 месяцев бригады рязанских энергетиков совместно с персоналом подрядных организаций расчистили территорию в 913,3 га в зоне ответственности всех районов электрических сетей (РЭС) региона. Об этом сообщила пресс-служба «Рязаньэнерго».

Основной объем работ выполнили в Рязанском, Касимовском, Клепиковском районах. Значительные объемы работ выполнили на ВЛ 110 кВ Соломино-Алексеево (78,7 га) и ВЛ 110 кВ Кипчаково-Ухолово (56,5 га), а также на ВЛ 35 кВ Коловрат-Выжелес (34,8 га).

«Расчистка и расширение просек проводится с целью предупреждения возможных технологических нарушений и перерывов в электроснабжении потребителей из-за падений деревьев и контакта веток с проводами, для обеспечения эксплуатационной надежности ВЛ, проходящих по лесным массивам, повышения оперативности и эффективности работы персонала на линиях», — рассказали в пресс-службе.

При расчистке просек энергетики используют современную технику и оборудование, что позволяет повысить качество и эффективность работ, свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду. Например, специализированные измельчители древесины — мульчеры — дают возможность не просто срезать деревья и кустарники, но и перемолоть их в щепу, перемешав с верхним слоем почвы, что в свою очередь снижает риск возникновения низовых пожаров. Также бригады располагают автогидроподъемниками, спецтехникой повышенной проходимости, которая помогает производить работы в труднодоступных местах.

Годовой план по расчистке в объеме 1210,5 га выполнят в соответствии с графиком до наступления холодов, добавили в компании.