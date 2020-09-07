Рязанская семья лишилась дома после пожара

Рязанцы попросили о помощи.

Семья лишилась дома после пожара, который произошел в 2 сентября в Сараях. Об этом рассказала РЗН. инфо пострадавшая.

По ее словам, возгорание началось около 5 утра. Дым от огня заметил отец семейства.

«Открыл чердак, а там было ничего не видно, он прибежал домой, разбудил нас с мамой. После побежали будить соседей», — рассказала девушка.

Она рассказала, что пожарные ехали на место около 20 минут. По ее словам, на тушение ушло около 4 часов.

«Приехали, то напор слабый, то что-то еще. Кто-то что-то вытащил. А кто-то ничего, даже документы на дом сгорели у соседей», — рассказала пострадавшая.

Девушка добавила, что в доме жили 12 человек. Ее семья осталась без крова после пожара. Администрация предоставила им комнату в общежитии на четырех человек, но они отказались, и временно переехали в квартиру родственников.