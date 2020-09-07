Пьяный рязанец напал на полицейского во время задержания

На него завели дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

В Рязанской области возбудили уголовное дело против 39-летнего жителя Спасского района, который напал на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Поздно вечером 15 августа два инспектора ДПС приехали в село Фатьяновка Спасского района, где произошло ДТП. Правоохранителям сообщили, что один из водителей скрылся. Выяснилось, что он был пьян. Полицейские потребовали предъявить документы, но мужчина скрылся. Во время задержания водитель разбил стекло патрульной машины, укусил одного из полицейских за руку и ударил ногой в лицо.

На него завели дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Расследование продолжается.