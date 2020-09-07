Рязанцам рассказали, почему нужно голосовать за «Партию роста»

Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, в чем принципы партии.

Давно минули те времена, когда избирательные бюллетени предлагали всего два варианта для голосования — «за» или «против» безальтернативного кандидата от «нерушимого блока коммунистов и беспартийных». Сегодня же от обилия вариантов разбегаются глаза.

Интересно, что на каждых следующих выборах все время предлагают свои услуги по «подниманию России с колен» какие-то новые люди, исчезающие с глаз сразу после дня голосования.

Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, в чем принципы партии и почему за нее нужно проголосовать. Читайте об этом в нашем разделе «Публикации».

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение в Рязанской области Всероссийской политической партии „Партия Роста“»