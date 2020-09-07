Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

В некоторых больницах статистику смертности переносили на другие заболевания.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса. Об этом сообщил « Медицинский вестник ».

Самойлова рассказала, что Росздравнадзор выявил неточности при регистрации летальных исходов пациентов в стационарах, которые были перепрофилированы для приема зараженных.

По ее словам, при анализе специалисты столкнулись с тем, что в некоторых стацонарах практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19. Также были такие больницы, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19, а смертность переносилась на другие заболевания: сердечно-сосудистые, заболевания органов дыхания или что-то другое.

Самойлова заявила, что способы «шифровки» смертности от коронавируса в таких больницах должны послужить для «выводов на будущее».