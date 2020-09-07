Полиция ищет очевидцев ДТП в Скопинском районе, произошедшего накануне Нового года

На трассе столкнулись BMW 745 и автомобиля Nissan Qashkai.

В Рязанской области ищут очевидцев ДТП, произошедшего 31 декабря 2019 года в 16:00 в Скопинском районе на 246-м километре трассы Р22 «Каспий». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

На трассе столкнулись BMW 745 и автомобиля Nissan Qashkai.

После аварии госпитализировали водителя BMW, а также трех пассажиров Nissan и его водителя.

Всех, у кого есть информация о произошедшем, попросили обращаться по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефону 29-97-56.