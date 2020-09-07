Под Калугой прошел первый авиадевичник

Гостям показали экспонаты под открытым небом.

В субботу, 5 сентября, на аэродроме Орешково Калужской области прошел первый в России аэродевичник. Об этом пишет « Знамя Калуги ».

Участницами стали женщины-пилоты со всей страны, а также авиатехники, инженеры и известные авиафотографы. Регистрацию на встречу прошли пилоты Boeing, Airbus, поршневых, массовых, самолетов таких, как Cessna, а также раритетных, редких моделей. Это авиаторши из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Москвы, Калуги, Тулы, Смоленска и других городов.

Гостям показали экспонаты под открытым небом, а опытные пилоты продемонстрировали гостям фигуры высшего пилотажа. Выступление пилотажной группы «Реакторы», состоящей из трех экипажей, стало самым ярким зрелищем.

Фото из группы «Минэкономразвития Калужской области» «ВКонтакте»