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Под Калугой прошел первый авиадевичник
Гостям показали экспонаты под открытым небом.

В субботу, 5 сентября, на аэродроме Орешково Калужской области прошел первый в России аэродевичник. Об этом пишет «Знамя Калуги».

Участницами стали женщины-пилоты со всей страны, а также авиатехники, инженеры и известные авиафотографы. Регистрацию на встречу прошли пилоты Boeing, Airbus, поршневых, массовых, самолетов таких, как Cessna, а также раритетных, редких моделей. Это авиаторши из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Москвы, Калуги, Тулы, Смоленска и других городов.

Гостям показали экспонаты под открытым небом, а опытные пилоты продемонстрировали гостям фигуры высшего пилотажа. Выступление пилотажной группы «Реакторы», состоящей из трех экипажей, стало самым ярким зрелищем.

Фото из группы «Минэкономразвития Калужской области» «ВКонтакте»