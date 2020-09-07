Перечень услуг рязанских МФЦ расширился

С 1 сентября перечень услуг, которые можно получить в МФЦ, расширился.

Перечень услуг рязанских МФЦ расширился. Об этом сообщил сайт Пенсионного фонда.

Отмечается, что сейчас ПФР оказывает 29 видов госуслуг. Рязанцы могут получить 18 из них как в клиентских службах Пенсионного фонда, так и в МФЦ.

С 1 сентября перечень услуг, которые можно получить в МФЦ, расширился. В него добавились:

ежемесячные выплаты гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы;

компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, ухаживающим за нетрудоспособными гражданами;

установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы России;

информирование о размере материнского капитала (его оставшейся части).