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Перечень услуг рязанских МФЦ расширился
С 1 сентября перечень услуг, которые можно получить в МФЦ, расширился.

Перечень услуг рязанских МФЦ расширился. Об этом сообщил сайт Пенсионного фонда.

Отмечается, что сейчас ПФР оказывает 29 видов госуслуг. Рязанцы могут получить 18 из них как в клиентских службах Пенсионного фонда, так и в МФЦ.

С 1 сентября перечень услуг, которые можно получить в МФЦ, расширился. В него добавились:

  • ежемесячные выплаты гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами или инвалидами с детства I группы;
  • компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, ухаживающим за нетрудоспособными гражданами;
  • установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы России;
  • информирование о размере материнского капитала (его оставшейся части).

С полным перечнем услуг ПФР, предоставляемых в МФЦ, можно ознакомиться здесь.