Пьяный водитель вылетел в кювет на «Ладе» под Ряжском

В результате водитель с травмами был доставлен в больницу.

В субботу, 5 сентября, в Ряжском районе на 119-м километре трассы «Рязань — Ряжск» произошло ДТП, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

24-летний местный житель за рулем Lada Granta не выбрал оптимальную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет.

В результате водитель с травмами был доставлен в больницу.

Прибывшие на место полицейские обнаружили, что у мужчины имеются признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался.