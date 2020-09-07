Пьяный водитель вылетел в кювет на «Ладе» под Ряжском
В результате водитель с травмами был доставлен в больницу.
В субботу, 5 сентября, в Ряжском районе на 119-м километре трассы «Рязань — Ряжск» произошло ДТП, сообщила
24-летний местный житель за рулем Lada Granta не выбрал оптимальную скорость, не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате водитель с травмами был доставлен в больницу.
Прибывшие на место полицейские обнаружили, что у мужчины имеются признаки алкогольного опьянения. От медосвидетельствования он отказался.