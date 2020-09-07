Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП около Солотчи
Пенсионер от полученных травм скончался на месте, водителя Nissan доставили в больницу.
Полиция опубликовала фотографии с места смертельного ДТП около Солотчи.
ДТП произошло в понедельник, 7 сентября, в Рязанском районе.
По предварительной версии, 89-летний мужчина на «пятерке» не пропустил Nissan Pathfinder и врезался во внедорожник под управлением 21-летнего касимовца.
Пенсионер от полученных травм скончался на месте, водителя Nissan доставили в больницу.
Ранее появилось видео с места ДТП.