Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП около Солотчи

Пенсионер от полученных травм скончался на месте, водителя Nissan доставили в больницу.

Полиция опубликовала фотографии с места смертельного ДТП около Солотчи.

ДТП произошло в понедельник, 7 сентября, в Рязанском районе.

По предварительной версии, 89-летний мужчина на «пятерке» не пропустил Nissan Pathfinder и врезался во внедорожник под управлением 21-летнего касимовца.

Пенсионер от полученных травм скончался на месте, водителя Nissan доставили в больницу.

Ранее появилось видео с места ДТП.