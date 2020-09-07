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Опубликованы фотографии с места смертельного ДТП около Солотчи
Пенсионер от полученных травм скончался на месте, водителя Nissan доставили в больницу.

Полиция опубликовала фотографии с места смертельного ДТП около Солотчи.

ДТП произошло в понедельник, 7 сентября, в Рязанском районе.

По предварительной версии, 89-летний мужчина на «пятерке» не пропустил Nissan Pathfinder и врезался во внедорожник под управлением 21-летнего касимовца.

Пенсионер от полученных травм скончался на месте, водителя Nissan доставили в больницу.

Ранее появилось видео с места ДТП.