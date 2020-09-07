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Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова
Артист попросил проявить милосердие к Ефремову.

Иван Охлобыстин обратился к Владимиру Путину по ситуации с Михаилом Ефремовым. Обращение к президенту он оставил на странице «ВКонтакте».

«Вне всяких сомнений Михаил виноват, но проявите несправедливость по отношению к нему, ту самую „несправедливость“, которую он яростно обличал много лет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворстве прозападно настроенной, либеральной общественности. Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме. Он слаб, он раздавлен, он лишён репутации и будущего. Он сам себе приговор» — написал Охлобыстин.

Он добавил, что Ефремов не представляет никакой опасности для общества. Артист отметил, что ждет осуждения за эту просьбу, но делает это, чтобы «спасти близкого человека».

Напомним, приговор Ефремову огласят 8 сентября.

Ранее актер признал вину в ДТП и выступил с последним словом. Адвокат рассказал, что Ефремов собрал вещи в тюрьму.

ДТП произошло 8 июня на Садовом кольце. Ефремов на Jeep Grand Cherokee врезался в Lada, за рулем которой был рязанец Сергей Захаров. Он скончался в больнице.