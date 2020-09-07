На ярмарках выходного дня в Рязани купили пять тонн овощей
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в субботу, 12 сентября.
В субботу, 5 сентября, в Рязани прошли ярмарки выходного дня. Об этом сообщил
На 285 местах торговали 193 производителя. Всего у них купили:
- 9 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;
- 8 тонн молока и молочных продуктов;
- 8 тонн картофеля;
- 6 тонн хлеба и хлебобулочных изделий;
- 5 тонн овощей;
- 2 тонн яблок и груш;
- 1 тонн меда и продуктов пчеловодства;
- 0,4 тонны живой рыбы.
Очередные ярмарки выходного дня пройдут в субботу, 12 сентября, в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».