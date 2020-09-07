На ярмарках выходного дня в Рязани купили пять тонн овощей

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в субботу, 12 сентября.

В субботу, 5 сентября, в Рязани прошли ярмарки выходного дня. Об этом сообщил сайт областного правительства.

На 285 местах торговали 193 производителя. Всего у них купили:

9 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасных изделий;

8 тонн молока и молочных продуктов;

8 тонн картофеля;

6 тонн хлеба и хлебобулочных изделий;

5 тонн овощей;

2 тонн яблок и груш;

1 тонн меда и продуктов пчеловодства;

0,4 тонны живой рыбы.

Очередные ярмарки выходного дня пройдут в субботу, 12 сентября, в районе Центрального рынка, перед ЦНТИ, у КДЦ «Октябрь» и возле ТЦ «КИТ».