На вопросы рязанцев о гриппе и ОРВИ ответит Роспотребнадзор
Специалисты ответят на вопросы о прививках, медицинских масках, температурном режиме в помещениях социальной инфраструктуры, а также расскажут, куда обращаться за медицинской помощью.
С 7 сентября по 12 октября в Рязани начнет работать горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.
Специалисты ответят на вопросы о прививках, медицинских масках, температурном режиме в помещениях социальной инфраструктуры, а также расскажут, куда обращаться за медицинской помощью.
Телефоны:
- понедельник — четверг — с 10:00 до 17:00, пятница — с 10:00 до 16:00.
- Управление Роспотребнадзора по Рязанской области 92-98-50, 92-89-30, 8-800-100-22-62.
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