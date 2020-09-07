На Рязанском приборном заводе присвоили ветеранские звания и наградили лучших работников

Ветеранские удостоверения и вручил работникам гендиректор завода Борис Виноградов.

Генеральный директор Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») Борис Виноградов вручил работникам предприятия ветеранские удостоверения и награды ГК «Ростех» и АО «КРЭТ» за трудовые успехи.

Приказом генерального директора ГК «Ростех» Сергея Чемезова Почетной грамотой Госкорпорации награжден начальник автоматно-револьверного цеха Геннадий Царев, а благодарность объявлена начальникам бюро Олегу Морозову и Андрею Титову. Они отмечены за достигнутые трудовые успехи, большой личный вклад в создание конкурентной, высокотехнологичной продукции и многолетнюю добросовестную работу.

Почетной грамотой АО «КРЭТ» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, а также значительный вклад в развитие завода отмечены 11 человек. Соответствующий приказ подписал генеральный директор АО «КРЭТ» Николай Колесов.

Звание «Ветеран труда завода» присвоено 13 сотрудникам за безупречную работу на протяжении 25 лет. Шесть человек удостоены звания «Заслуженный ветеран труда завода». Оно присваивается за добросовестный долголетний высокопроизводительный труд мужчинам и женщинам, которые проработали на предприятии 35 и 30 лет соответственно и имеют звание «Ветеран труда завода», государственные, правительственные, региональные и заводские награды. Заслуженные ветераны труда завода награждаются памятными подарками, премией и получают ежемесячную доплату. Их имена заносятся в заводскую Книгу почета. В числе удостоенных ветеранских званий — рабочие, специалисты, руководители.

Генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов тепло поздравил заводчан с заслуженными наградами и отметил: «Каждый из вас является примером честного и преданного служения нашему предприятию. Своим доблестным трудом вы уже многое для завода сделали, но расслабляться нельзя. Перед нами стоят очень серьезные и ответственные задачи, от успешного решения которых зависит благополучие Государственного Рязанского приборного завода и его трудового коллектива сегодня и в будущем. Поэтому призываю всех максимально сосредоточиться и продолжать слаженно и качественно работать».