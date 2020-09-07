Мэрия рассказала, когда закончится ремонт в Комсомольском парке

В парке обустраивают пешеходные дорожки, освещение, устанавливают две спортплощадки и площадки для выгула собак.

Работы по благоустройству Комсомольского парка планируют завершить до 30 сентября. Об этом сообщили в горадминистрации.

В парке обустраивают пешеходные дорожки, освещение, устанавливают две спортплощадки и площадки для выгула собак, а также системы видеонаблюдения.

В понедельник, 7 сентября, из парка вывезли строительный мусор, сухие ветви, и покосили траву. На этой неделе планируют заменить плитку и покрытие на детской площадке.

Ранее рязанец пожаловался на качество ремонта парка.