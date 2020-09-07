Мастурбировавший учитель и рост случаев коронавируса. Главные новости выходных, 5-6 сентября

Вспомним главные события минувшего уикенда.

Завершились первые выходные сентября. Вспомним главные события минувшего уикенда.

Прошедшие выходные запомнились рязанцам громкой историей, произошешей в Ключанской средней школе № 11 Кораблинского района. Там семиклассница сняла на видео учителя, который мастурбировал на уроке.

По ее словам, такое происходит не впервые. Также стали известны подробности о преподавателе. Проверку после ситуации начали в областном минобре и СК.

Мужчину арестовали. Он объяснил свой поступок. Также СМИ опубликовали видео инцидента (18+).

В выходные в Рязанской области вновь зафиксирован рост случаев заболевания коронавирусом.

О происшествиях и ДТП.

В Приокском после ДТП разворотило автомобиль. В полиции рассказали о последствиях.

На Северной окружной произошло серьезное ДТП. Позже стало известно о пострадавших.

В Песочне «семерку» смяло после столкновения с внедорожником.

В Горроще заметили извращенца, преследующего школьниц. Пропавшего в Михайловском районе мужчину нашли мертвым. К другим новостям. В выходные рязанцы в очередной раз жаловались на выбросы. Горожане сообщали о запахе гари в разных районах.

Под Рязанью завершился «Авиадартс — 2020». Автоинспекторы остановили свадебный кортеж в центре Рязани. Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца уехали за границу. В Минпросвещения рассказали о первых случаях перехода школ на «удаленку».