Мастурбировавший учитель и рост случаев коронавируса. Главные новости выходных, 5-6 сентября

Завершились первые выходные сентября. Вспомним главные события минувшего уикенда.
Прошедшие выходные запомнились рязанцам громкой историей, произошешей в Ключанской средней школе № 11 Кораблинского района. Там семиклассница сняла на видео учителя, который мастурбировал на уроке.
По ее словам, такое происходит не впервые. Также стали известны подробности о преподавателе. Проверку после ситуации начали в областном минобре и СК.
Мужчину арестовали. Он объяснил свой поступок. Также СМИ опубликовали видео инцидента (18+).
В выходные в Рязанской области вновь зафиксирован рост случаев заболевания коронавирусом.
О происшествиях и ДТП.
В Приокском после ДТП разворотило автомобиль. В полиции рассказали о последствиях.
На Северной окружной произошло серьезное ДТП. Позже стало известно о пострадавших.
В Песочне «семерку» смяло после столкновения с внедорожником.
В Горроще заметили извращенца, преследующего школьниц. Пропавшего в Михайловском районе мужчину нашли мертвым. К другим новостям. В выходные рязанцы в очередной раз жаловались на выбросы. Горожане сообщали о запахе гари в разных районах.
Под Рязанью завершился «Авиадартс — 2020». Автоинспекторы остановили свадебный кортеж в центре Рязани. Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца уехали за границу. В Минпросвещения рассказали о первых случаях перехода школ на «удаленку».