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Любимов обсудил сотрудничество с послом Уганды
По словам Любимова, регион заинтересован в сотрудничестве в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, в области культуры.

В понедельник, 7 сентября, губернатор Николай Любимов встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Уганды в России Джонсоном Агара Олва, который приехал в Рязань. По словам Любимова, регион заинтересован в сотрудничестве в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, в области культуры.

«Развитие партнерских отношений с Африканскими странами для нас очень важно. Это не раз подчеркивал Владимир Путин, — сказал губернатор. — У нас есть предприятия, которые обладают серьезным опытом создания конкурентоспособной на мировом рынке продукции и могут успешно взаимодействовать с Угандой. Сейчас идет предварительная подготовка по организации взаимных поездок наших бизнесменов в Уганду, и ваших предпринимателей в Рязань. Мы готовы к такой работе».

Джонсон Агара Олва поделился, что во время первого визита делегации республики в область в 2019 году бизнесмены Уганды смогли завязать прямые контакты с рядом предприятий Рязани.

«Мы понимаем, что имеет смысл продолжать развивать контакты между предпринимателями, и для этого готовы приложить все усилия. От имени своего правительства хочу сказать, что отношения между нашими странами являются традиционно теплыми», — сказал посол, отметив хорошие перспективы сотрудничества в промышленном секторе, в частности, с компанией «Русская кожа», а также сельскохозяйственной отрасли.

Участники встречи также обсуждили перспективные направления сотрудничества в экономике. Кроме того, речь шла об установлении побратимских связей между Рязанью и одном из городов Уганды.