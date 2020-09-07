Жительница Калужской области застала в своем доме спящего вора

Женщина вызвала полицию, оперативники разбудили злоумышленника.

Жительница Малоярославецкого района Калужской области застала в своем доме спящего вора. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Женщина вызвала полицию, оперативники разбудили злоумышленника.

Оказалось, что 21-летний молодой человек ранее был судим. Он гулял по частному сектору и выбирал дом, который можно было бы ограбить. Злоумышленник разбил окно и пробрался внутрь. Он нашел на кухне сковороду и решил перекусить. Но еда подгорела, поэтому молодой человек просто лег спать.

В отношении калужанина возбудили уголовное дело, его арестовали. Расследование продолжается.