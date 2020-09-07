Из-за аварии на трех рязанских улицах отключили холодную воду

Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ.

Утром в понедельник, 7 сентября, на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Из-за аварийно-восстановительных работ воды не будет до 17:00 по следующим адресам: