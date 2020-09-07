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Из-за аварии на трех рязанских улицах отключили холодную воду
Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ.

Утром в понедельник, 7 сентября, на трех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Из-за аварийно-восстановительных работ воды не будет до 17:00 по следующим адресам:

  • улица Соколовская, дома 5, 5а, 7, 9, 11, 13/3, 9а, 15, 17/4, 19/5, 21, 6, 8, 12/5, 14, 18/7, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 24, 26, 28;
  • улица Связи, дом 5/4;
  • улица 1-я Прудная, дома 14/10, 16, 16а, 18а (детсад №105).