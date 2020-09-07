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Еще 31 случай коронавируса выявили в Рязанской области
С начала пандемии в регионе зарегистрировали 7 372 случаев заражения.

Еще 31 случай коронавируса выявили в Рязанской области. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 7 372 случаев заражения, вылечились 6 351 (0 за сутки), умерли 46 пациентов (0 за сутки).

30 тестов находятся на подтверждении у регигонального Роспотребнадзора.

В России за сутки выявили 5 185 заразившихся (всего 1 030 690 случаев), выздоровели 2 328 человек (843 277), умерли 51 (17 871).