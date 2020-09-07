Эксперт спрогнозировал срок победы над коронавирусом в России

Он рассказал, каким способом можно справиться с распространением инфекции.

В России пандемию коронавируса можно победить только с помощью массовой вакцинации. Об этом сообщил директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в интервью « Известиям ».

По его словам, за год можно будет сделать 80 млн доз вакцины, что позволит прекратить эпидпроцесс, «то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции».

Он добавил, что если вакцинация пройдет по плану, Россия сможет справиться с коронавирусом к лету 2021 года.