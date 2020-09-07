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Для создания «живого» портрета Есенина в Рязани использовали четыре тысячи саженцев ив
Необычный арт-объект появился на территории 2,3 га в районе развилок на окружной дороге по направлению к Солотче.

В Рязани высадили «живой» портрет Сергея Есенина. Для этого использовали четыре тысячи саженцев ивы пурпурной «Нана» и ивы ломкой «Булата».

Необычный арт-объект появился на территории 2,3 га в районе развилок на окружной дороге по направлению к Солотче.

Работы по посадке произвели на 1 сентября соавторы проекта Елена Абрамова и ландшафтный архитектор Татьяна Лазарева, а также участники инициативной группы и учеников школ города и их родителей.

По словам организаторов проекта, ива — это быстрорастущее, крайне неприхотливое растение, которое создает плотный куст, не требующий формировки. Ива водолюбива и будет прекрасно себя чувствовать на этой территории, отметили они.