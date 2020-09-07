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Арт-объект «Рязань» в ЦПКиО демонтируют
После повреждения арт-объекта направили заявление в правоохранительные органы.

В понедельник, 7 сентября, специалисты дирекции благоустройства и подрядчики осмотрели конструкцию, установленную в ЦПКиО. Об этом сообщили в мэрии.

После повреждения арт-объекта направили заявление в правоохранительные органы.

В мэрии отметили, что с момента установки объекта у Почтамта в ЦПКиО было совершили более пяти правонарушений и актов вандализма, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Объект решили демонтировать, чтобы восстановить его.

Напомним, буквы установили зимой на Лыбедском бульваре во время празднования «Новогодней столицы». В декабре арт-объект «потерял» сначала буквы из-за сильного ветра. Позже на месте надписи «Рязань» остались только буквы «я», «з», «ь» и цифры 2020.