Арт-объект «Рязань» в ЦПКиО демонтируют

После повреждения арт-объекта направили заявление в правоохранительные органы.

В понедельник, 7 сентября, специалисты дирекции благоустройства и подрядчики осмотрели конструкцию, установленную в ЦПКиО. Об этом сообщили в мэрии.

После повреждения арт-объекта направили заявление в правоохранительные органы.

В мэрии отметили, что с момента установки объекта у Почтамта в ЦПКиО было совершили более пяти правонарушений и актов вандализма, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Объект решили демонтировать, чтобы восстановить его.

Напомним, буквы установили зимой на Лыбедском бульваре во время празднования «Новогодней столицы». В декабре арт-объект «потерял» сначала буквы из-за сильного ветра. Позже на месте надписи «Рязань» остались только буквы «я», «з», «ь» и цифры 2020.