72 процента россиян интересуются дополнительным заработком через интернет — исследование

Онлайн-опрос проведен в июле 2020 года.

Использование мобильных решений и интернет-технологий сегодня повышает привлекательность универсальных профессий, связанных с продажами, и может привлечь в них как молодежь, так и людей зрелого возраста. Соцопрос экономически активных жителей крупных российских городов, проведенный в июле Аналитическим центром НАФИ по заказу компании «Росгосстрах», показал, что многие россияне сейчас интересуются возможностью получения дополнительного дохода и готовы рассматривать предложения, если речь идет о заработке с помощью новейших технологий.

Экономические последствия беспрецедентных санитарных ограничений весны 2020 года еще предстоит долго высчитывать, но очевидно, что вынужденные каникулы не могли не отразиться на содержимом кошельков россиян. В ходе исследования «Росгосстраха» опрошено более 500 жителей российских городов с населением от 500 тысяч человек в возрасте от 23 до 55 лет*. И только 13% опрошенных сообщили, что их материальное положение за последние три месяца улучшилось. Остальные отвечали, что оно либо не изменилось (47%), либо ухудшилось (40%). В такой ситуации вопрос о получении дополнительных доходов становится актуальным для многих семей — 90% респондентов сообщили, что сегодня рассматривают для себя возможность подработки.

В частности, как показало исследование, 72% респондентов интересуются дополнительным заработком в интернете и готовы рассмотреть такие предложения. Только 2% отвечавших категорически заявили о нежелании подработать с помощью высоких технологий. Еще четверть опрошенных (26%) тоже хотели бы зарабатывать таким образом, но опасаются, что их знаний в области информационных технологий может не хватить. Такие опасения в большей степени свойственны людям, не имеющим высшего образования, а также начинавшим свою трудовую деятельность до «компьютерной эры».

«Наша компания, обладающая самой многочисленной агентской сетью в стране, инициировала это исследование, чтобы изучить интерес экономически активных россиян к профессии страхового агента и оценить их готовность к подработке или полноценному погружению в страховой бизнес, — рассказал заместитель руководителя Блока маркетинга ПАО СК „Росгосстрах“ Кирилл Бобыльков. — Мы последовательно наращиваем численность и эффективность своего агентского корпуса и способны предложить выгодные условия сотрудничества тем, кто из-за последствий пандемии лишился заработка или серьезно потерял в доходах. Эти условия, в том числе, предполагают и использование новой интернет-платформы для дистанционных продаж „Агентология“. Это, по сути, мобильный офис продавца страховых продуктов, который можно развернуть дома, на даче, даже в транспорте, и работать с телефона, планшета или компьютера».

Людмила Спиридонова, директор исследований НАФИ в сфере человеческого капитала, отметила: «Сегодня уровень цифровых компетенций людей во многом предопределяет конкурентоспособность человека на рынке труда. В то же время современные цифровые технологии открывают широкие возможности для новых, в том числе дополнительных форм занятости. Финансовая индустрия — это один из наиболее привлекательных для трудоустройства, а также крайне технологичный сектор экономики. В нем для людей, владеющих цифровыми навыками, открываются большие возможности для заработка».

Именно сейчас те, кто трудоустраивается в финтех сфере, получают опыт и преимущество в профессии. Постепенно цифровая грамотность становится массовой, а, значит, в этом сегменте рынка труда будет расти конкуренция.

Большинство россиян уже сегодня хотят зарабатывать и подрабатывать в цифровой сфере, однако многие считают, что их знаний в области информационных технологий может не хватить. Предыдущие исследования НАФИ подтверждают эти опасения: многие россияне обладают только самыми базовыми цифровыми компетенциями, а 6% — начальными. Появление новых, доступных цифровых способов подработки станет дополнительным стимулом для роста цифровой грамотности россиян.

Мнения участников опроса о возможности попробовать себя в качестве страхового агента разделились практически пополам. 42% жителей крупных городов, заинтересованных в дополнительном заработке, готовы к такой смене или расширению профессиональных компетенций. Самыми привлекательными сторонами этой профессии они считают свободный рабочий график, возможность совмещения с другой работой и отсутствие необходимости иметь специальное образование. В наибольшей степени желание стать страховыми агентами выразили молодые люди — 50% респондентов в возрасте 23-34 лет положительно ответили на вопрос о готовности начать страховую деятельность в качестве основной или дополнительной работы. В то же время 43% опрошенных не хотят погружаться в страховое дело для обеспечения постоянного или дополнительного дохода.

Когда респондентов спросили о готовности получать доход не за счет традиционных страховых контактных продаж, а с использованием интернет-платформы «Агентология», соотношение тех, кто высказал согласие попробовать себя в страховании, и отказавшихся от этого изменилось. Отрицательно ответили на такое предложение лишь 23% опрошенных, в то время как 68% респондентов дали положительный ответ.