На юбилей музея Есенина в Константиново приехал Игорь Бутман

Из-за пандемии в Рязанскую область не смогли приехать музыканты и исполнители из США, Бельгии, Италии.

В воскресенье, 6 сентября, в Константинове отметили 55-летний юбилей музея Сергея Есенина, пишет ТАСС.

Центральным событием стал музыкальный фестиваль «ЕсенинJazz» с участием Народного артиста России Игоря Бутмана и его квинтета.

Отмечается, что из-за пандемии в Рязанскую область не смогли приехать музыканты и исполнители из США, Бельгии, Италии. В ходе фестиваля они передадут привет зрителям с помощью телемоста.

В фестивале принимают участие квинтет Игоря Бутмана, рязанские коллективы Feelin"s и «Мама джаз», а также приглашенные исполнители.