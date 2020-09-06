В Рязанской области зарегистрировали 33 новых случая коронавируса

Всего число заболевших с начала пандемии составило 7 341.

В воскресенье, 6 сентября, в Рязанской области зарегистрировали 33 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

За сутки не зарегистрировали новых выздоровевших, а также летальных случаев.

Всего число заболевших с начала пандемии составило 7 341, выздоровевших — 6351.

В России за сутки зарегистрировали 5 195 заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего с начала пандемии зафиксировано 1 025 505 случаев заражения.

За последние сутки выписали 2 823 человек, за весь период — 840 949. За последние сутки умер 61 человек, за весь период — 17 820.