В Рязани откроют пять пристроек к детсадам

Учреждения осмотрела глава администрации Елена Сорокина.

В Рязани пристройки к детским садам 22 и 112 откроются с понедельника, 7 сентября, пристройки к садам 125 и 108 — с 10 сентября. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Учреждения осмотрела глава администрации Елена Сорокина. Сообщается, что группы в детсады уже сформированы.

Всего в этом году в эксплуатацию введут пять пристроек, каждая рассчитана на 80 мест. Таким образом, 400 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет созданы только благодаря пристройкам и еще 40 мест — за счет реконструкции детского сада на улице Мехзавода.

«Проблема обеспечения детей ясельного возраста местами в дошкольных учреждениях еще не решена полностью, но мы планомерно работаем над этим, — подчеркнула Елена Сорокина. — В текущем году начнем строительство еще 7 пристроек к детским садам №№7, 10, 76, 99, 110, 131, 149. А в 2021 году планируем ввести в эксплуатацию 2 отдельно стоящих яслей и 3 пристройки к детским садам №№121, 136, 147».