В Минпросвещения рассказали о первых случаях перехода школ на «удаленку»
По стране ежедневно ведется мониторинг ситуации.
Замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко сообщил, что в России некоторые школы начали переходить на «дистанционку». Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда», передает
По его словам, в Свердловской области одна школа полностью перешла на «удаленку», в Забайкальском крае на дистанционное обучение перешли отдельные классы.
По его словам, по стране ежедневно ведется мониторинг ситуации.
Глушко добавил, что дозированный переход позволяет регионам решать технические проблемы.