В Минпросвещения рассказали о первых случаях перехода школ на «удаленку»

По стране ежедневно ведется мониторинг ситуации.

Замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко сообщил, что в России некоторые школы начали переходить на «дистанционку». Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда», передает РИА Новости .

По его словам, в Свердловской области одна школа полностью перешла на «удаленку», в Забайкальском крае на дистанционное обучение перешли отдельные классы.

По его словам, по стране ежедневно ведется мониторинг ситуации.

Глушко добавил, что дозированный переход позволяет регионам решать технические проблемы.