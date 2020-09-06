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В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Температура понизится более чем на 10 градусов.

Жителей столичного региона ожидает резкое похолодание. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Специалист отметил, что со вторника изменится циркуляция воздуха и начнутся дожди. По словам Вильфанда, температура понизится на 6-7 градусов, но будет выше климатической нормы.

По словам синоптика, затем воздух будет остывать примерно на один градус в день.

В сообщении отметили, что в среду и четверг будет облачно, местами пройдут дожди, а к пятнице дневные температуры и составят 15-16 градусов, что является климатической нормой.

Вильфанд отметил, что температура понизится более чем на 10 градусов по сравнению с концом предыдущей недели.

Специалист отметил, что в сентябре «именно такие ночи и должны быть».