В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Жителей столичного региона ожидает резкое похолодание. Об этом пишет «
Специалист отметил, что со вторника изменится циркуляция воздуха и начнутся дожди. По словам Вильфанда, температура понизится на 6-7 градусов, но будет выше климатической нормы.
По словам синоптика, затем воздух будет остывать примерно на один градус в день.
В сообщении отметили, что в среду и четверг будет облачно, местами пройдут дожди, а к пятнице дневные температуры и составят 15-16 градусов, что является климатической нормой.
Вильфанд отметил, что температура понизится более чем на 10 градусов по сравнению с концом предыдущей недели.
Специалист отметил, что в сентябре «именно такие ночи и должны быть».