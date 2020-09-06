В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Температура понизится более чем на 10 градусов.

Жителей столичного региона ожидает резкое похолодание. Об этом пишет « Российская газета » со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Специалист отметил, что со вторника изменится циркуляция воздуха и начнутся дожди. По словам Вильфанда, температура понизится на 6-7 градусов, но будет выше климатической нормы.

По словам синоптика, затем воздух будет остывать примерно на один градус в день.

В сообщении отметили, что в среду и четверг будет облачно, местами пройдут дожди, а к пятнице дневные температуры и составят 15-16 градусов, что является климатической нормой.

Вильфанд отметил, что температура понизится более чем на 10 градусов по сравнению с концом предыдущей недели.

Специалист отметил, что в сентябре «именно такие ночи и должны быть».