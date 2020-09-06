Тело пропавшего михайловца нашли в пруду

Труп мужчины нашли 4 сентября.

Тело мужчины, пропавшего в Михайловском районе, нашли в пруду. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Там отметили, что мужчина ушел на рыбалку вместе со знакомым 31 августа. Домой один из них уже не вернулся.

Труп мужчины нашли 4 сентября. Следов криминального характера на его теле на обнаружили.

По факту произошедшего следователи начали проверку.

Напомним, мужчину искали волонтеры. О его гибели стало известно 4 сентября.