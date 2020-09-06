Собянин прокомментировал сообщения о возможном карантине в Москве

Мэр столицы призвал быть более оптимистичными.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал сообщения о возможном карантине в Москве. Об этом он рассказал в интервью НТВ, передает РИА Новости .

Собянин отметил, что нужно «фильтровать поток всяких слухов, домыслов и жить реальной жизнью».

«Ну возникнет какая-то критическая ситуация — будем на нее реагировать. Но заранее закапывать себя и говорить: ужас, ужас — это не стоит», — отметил мэр столицы.

Он призвал быть более оптимистичными.