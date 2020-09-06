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С понедельника в Рязани начнутся работы по ремонту моста у цирка
Там установят информационные щиты и знаки.

С понедельника, 7 сентября, в Рязани начнутся работы по ремонту моста у цирка, сообщил сайт горадминистрации.

Тротуар для пешеходов на улице Ленина со стороны Почтамта закроют для проведения подготовительных работ по выносу коммуникаций. Там установят информационные щиты и знаки.

О закрытии движения на улице Ленина и о работе общественного транспорта в этот период предупредят дополнительно.

Ранее мэрия рассказала о сроках перекрытия моста на улице Ленина. Под мостом планируют сделать тоннель, который свяжет две части Лыбедского бульвара. Он будет состоять из двух освещенных арок.

Губернатор извинился перед рязанцами за предстоящее перекрытие моста.

Напомним, автомобильное движение на мосту у цирка перекроют не раньше 20 сентября.