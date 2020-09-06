Рязанцев пригласили на школьный фримаркет

На мероприятии запрещены торговля и обмен вещами.

В воскресенье, 6 сентября, в культурном пространстве Fabrika (Соборная площадь, 21) пройдет школьный фримаркет. Об этом сообщили в группе площадки «ВКонтакте».

Фримаркет пройдет с 13 до 19 часов. Рязанцы смогут принести школьные вещи, которыми уже не пользуются. На фримаркет можно взять книги, учебники, канцтовары, школьную и спортивную форму, принадлежности для хобби и творчества.

На мероприятии запрещены торговля и обмен вещами.