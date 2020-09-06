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Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца уехали за границу
Свой поступок они объяснили страхом за свою жизнь.

Брат погибшего рязанца Сергея Захарова и его жена уехали за границу. Об этом стало известно во время программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1».

Свой поступок они объяснили страхом за свою жизнь, так как на протяжении нескольких недель близким Сергея Захарова угрожали.

Также родственники подтвердили, что на их счета были перечислены деньги от адвоката Эльмана Пашаева. Однако средства сразу же были возвращены.

Также известно, что родственники намерены приехать на оглашение приговора.

«Мы остались удовлетворены тем сроком, который запросили для Ефремова. Это хоть немного нас успокоило», — подчеркнула женщина.

Отметим, приговор Михаилу Ефремову вынесут 8 сентября.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

По данным прокуратуры, в момент аварии актер был пьян и находился под действием наркотиков. Он признал вину, но затем отказался от своих слов.

Актер предлагал семье компенсацию, но близкие погибшего от нее отказались.