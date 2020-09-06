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После вмешательства прокуратуры в Рыбном отремонтируют разбитую дорогу
Прокуратура предъявила иск администрации.

Жители Рыбного пожаловались в прокуратуру на состояние дороги Жители Рыбного пожаловались в прокуратуру на состояние дороги на улице Юбилейной напротив дома № 10, сообщил сайт надзорного органа.

Проверка показала, что участок не отвечает требованиям безопасности дорожного движении, покрытие имеет выбоины и колеи.

Прокуратура предъявила иск администрации. Его удовлетворили.

Ранее разбитая рыбновская дорога стала блогером.