Опубликован тайный разговор Ефремова с адвокатом

Актер спросил адвоката о сроке, который для него просил старший сын погибшего рязанца Сергея Захарова.
«Если 8 лет, так и 8 млн, правда, я не знаю, где я их найду», — сказал Ефремов, услышав ответ.
Артист предложил расстрелять его.
«А может, расстрелять меня, сразу? Тогда они денег не получат», — сказал актер.
Ефремов упомянул, что его 16-летней дочери приходят смс-сообщения с оскорблениями.
Также он обсудил с адвокатом тот факт, что рязанцы пришли на телевидение после смерти родственника, не успев его похоронить.
Ефремов пожаловался адвокату, что «ему уже нечем дышать» из-за постоянного контроля над ним.
Также актер сказал, что не помнит события дня, когда произошло смертельное ДТП, с самого утра.
«Часа в три дня я помню, хотя нет, ни хрена, я, наверное, с утра не помню, потому что я не помню, как я звонил, потому что у меня проснулась телефонная болезнь, как мне Гарик сказал, и Быков мне сказал, что я им звонил, я этого не помню. Проснулся рано, сон алкоголика редок и тревожен, я сразу засадил и понеслась», — отметил Ефремов.
Напомним, приговор Ефремову огласят 8 сентября.
Ранее актер признал вину в ДТП и выступил с последним словом. Адвокат рассказал, что Ефремов собрал вещи в тюрьму.