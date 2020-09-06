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Опубликован тайный разговор Ефремова с адвокатом
Актер сказал, что не помнит события дня, когда произошло смертельное ДТП.

НТВ опубликовал запись тайного разговора актера Михаила Ефремова с адвокатом. По информации телеканала, она сделана на этой неделе накануне признания артистом вины в ДТП.

Актер спросил адвоката о сроке, который для него просил старший сын погибшего рязанца Сергея Захарова.

«Если 8 лет, так и 8 млн, правда, я не знаю, где я их найду», — сказал Ефремов, услышав ответ.

Артист предложил расстрелять его.

«А может, расстрелять меня, сразу? Тогда они денег не получат», — сказал актер.

Ефремов упомянул, что его 16-летней дочери приходят смс-сообщения с оскорблениями.

Также он обсудил с адвокатом тот факт, что рязанцы пришли на телевидение после смерти родственника, не успев его похоронить.

Ефремов пожаловался адвокату, что «ему уже нечем дышать» из-за постоянного контроля над ним.

Также актер сказал, что не помнит события дня, когда произошло смертельное ДТП, с самого утра.

«Часа в три дня я помню, хотя нет, ни хрена, я, наверное, с утра не помню, потому что я не помню, как я звонил, потому что у меня проснулась телефонная болезнь, как мне Гарик сказал, и Быков мне сказал, что я им звонил, я этого не помню. Проснулся рано, сон алкоголика редок и тревожен, я сразу засадил и понеслась», — отметил Ефремов.

Напомним, приговор Ефремову огласят 8 сентября.

Ранее актер признал вину в ДТП и выступил с последним словом. Адвокат рассказал, что Ефремов собрал вещи в тюрьму.