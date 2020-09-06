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Эпидемиолог заявил об опасности отказа от прививок во время пандемии
Врач утверждает, что вакцина безопасна.

Эпидемиолог Владимир Никифоров заявил об опасности отказа от прививок во время пандемии коронавируса. Об этом пишет Ura.ru.

По его словам, отказ может привести к одновременному заражению им и коронавирусом.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова заверил в полной безопасности вакцинации от гриппа.

«Если не привиться от гриппа, есть шанс заразиться и гриппом, и коронавирусом одновременно», — сказал врач.